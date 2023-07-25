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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تجديد اعتماد شهادة ISAGO للشركة القابضة مصر للطيران دون تسجيل أي ملاحظات

القابضة لمصر للطيران
القابضة لمصر للطيران

 نجحت الشركة القابضة لمصر للطيران في اجتياز تجديد اعتماد شهادة ISAGO للمقر الرئيسي (HeadQuarters) دون تسجيل أي نقاط عدم تطابق، أو ملاحظات من جانب فريق التفتيش، وجاءت في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني بضرورة رفع كفاءة الأداء بكافة أنشطة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة بما يتوافق مع المعايير العالمية. 

 رئيس القابضة لمصر للطيران: إشادة دولية من لجنة التفتيش بمستوى أداء وتدريب العاملين بمختلف أنشطة الشركة

 وتقدم المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بخالص التهنئة للعاملين بالشركة القابضة وفريق عمل ISAGO لما بذلوه من جهد وتعاون مع لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي والذي كان له عظيم الأثر في تجديد اعتماد شهادة ISAGO للإدارة المركزية، كما أثنى على تفوق العاملين في تطبيق أعلى معدلات السلامة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

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 وتابع أن هذه الاعتمادات الدولية تؤكد على مكانة الناقل الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتسهم في جذب المزيد من عملاء مصر للطيران من الركاب وكذلك شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم. 

 وأثنى Gilbert Lemaitre رئيس فريق المراجعة على مستوى الأداء لجميع العاملين بشركة مصر للطيران في مختلف المجالات والإعداد الجيد للمراجعة، كما أشادت Aleksandra Matkovic من فريق لجنة التفتيش بمستوى الأداء بشكل عام ومستوى تدريب جميع العاملين بمختلف الأنشطة مما يؤكد على اهتمام الإدارة العليا بتطوير العنصر البشري الذي يقوم بأداء الأعمال وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والاحترافية، كما أشارت إلى أن شركة مصر للطيران قد تخطت شركات الطيران الأوروبية التي قامت بالمراجعة عليها خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال السلامة والصحة المهنية حيث قامت بتنفيذ المتطلبات المستحدثة لبرنامج السلامة والصحة المهنية وفقًا لمتطلبات ISAGO بصورة متكاملة، وبالمرور على أنشطة خدمة الركاب والطائرات في مواقع العمل، وشملت المراجعات جميع أنشطة الخدمة الأرضية لخدمة الركاب والطائرات وأنشطة المحطة والخدمة الأمنية وأنشطة الشحن الجوي وتحميل البضائع من خلال تطبيق جميع إجراءات السلامة والجودة على جميع المستويات.

  وشهد الطيار محمد عليان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش والمراجعة منح شركة مصر للطيران تجديد اعتماد شهادة ISAGO على المقر الرئيسي (HeadQuarters) دون تسجيل أي نقاط عدم تطابق بحضور الطيار أحمد رجب، رئيس قطاع السلامة والجودة والمسئول عن التنسيق الكامل لاستقبال المراجعين والإعداد للمراجعة، والطيار هاشم نوح، مدير عام السلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار رامي منصور، مدير عام الجودة، وجميع قيادات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

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