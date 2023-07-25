البحيرة: إزالة 33 حالة تعدى على الأراضي الزراعية

نظمت الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة ، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 عن تنفيذ 33 قرار إزالة على مساحة 1362 متر مربع عبارة عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 657 م2 بكفر 8 الدوار ، حالات تعد بمساحة 428 م2 بكوم حماده ،3 حالات تعد بمساحة 111 م2 بالمحمودية، 7 حالات تعد بمساحة 105 م2 بشبراخيت ، 8 حالات تعد بمساحة 61 م2 بأبو المطامير.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.