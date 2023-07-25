الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد سعد وروبي يقتربان من 4 ملايين مشاهدة بـ "يا ليالي"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل أغنية “ياليالي” للنجمين أحمد سعد وروبي، صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 3 ملايين و 400 ألف مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

txt

مهرجان العلمين 2023| أحمد سعد ينضم لقائمة الحفلات الغنائية

txt

موعد حفل أحمد سعد في مهرجان قرطاج الدولي

ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".


بعد العديد من النجاحات التى حققها -ولازال- كلا من النجمين روبى وأحمد سعد، كانت فكرة الاشتراك معا فى عمل غنائى يجمع بينهما فكرة مطروحة منذ فترة، وقام بالترحيب والتدعيم لهذه الفكرة المنتج محمد جابر، وبالفعل بدأ الجميع فى العمل على تنفيذها، وتم اختيار الدويتو لتعبر كلماته عن الحب، والغزل، والمرح، الذى يتناسب مع الأجواء والانطلاقات فى موسم الصيف، وتم الاستقرار على أن تكون فكرة التصوير تعود إلى فترة زمنية مختلفة وقريبة من السبعينيات، وتعبر عن الإحساس بالجمال، وتحتوى على حالة من الإبهار، والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين، من خلال الرقصات التى شارك فيها عدد كبير من الراقصين، بالإضافة إلى الشكل المختلف والمتميز لكل من أحمد سعد وروبى

مواد متعلقة

أحمد سعد متحمس لحفله القادم في مهرجان العلمين 2023

موعد حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

أحمد سعد يصالح المرأة التونسية بطريقته الخاصة بعد أزمته الأخيرة| استقبال بالورود والأحضان

موعد وأسعار تذاكر حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

مهرجان العلمين 2023| أحمد سعد ينضم لقائمة الحفلات الغنائية

أحمد سعد وروبي يتصدران يوتيوب بـ"يا ليالي"
الجريدة الورقية