موعد حفل أحمد سعد في مهرجان قرطاج الدولي

يستعد المطرب أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي في تونس، ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يقدم المطرب أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

وكان روج المطرب أحمد سعد، للحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر المطرب أحمد سعد، بوستر الحفل، وعلق عليه قائلًا: "جمهوري الحبيب الغالي في تونس، أنا مستني أشوفكم بفارغ الصبر في مهرجان قرطاج يوم 22".

آخر أعمال المطرب أحمد سعد

يذكر ان طرح المطرب أحمد سعد، مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "اختياراتي مدمرة حياتي"، وهي الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.

وتقول كلمات الأغنية :-

هو انا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي

طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين معلشي

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبه ليه

مش فاتح تاني الباب دا انا كل مجايبي هباب

وازاي انا هنت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.