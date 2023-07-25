تأجيل مُحاكمة 10 مُتهمين في واقعة النصب على صبري عبد المنعم

قررت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه لجلسة 8 أغسطس المقبل لحضور القاضي الأصيل.

اقرأ أيضا:ً تفاصيل محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم





الجنايات تُواصل مُحاكمة المُتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

وفي وقتٍ سابق، كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الذين قالوا أنهم علموا أن الفنان يبحث عن شقة سكنية ، فتواصلوا معه وأوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبالفعل اقتنع ودفع لهم المبالغ المالية مقابل إيصالات الاستلام، ولكن في موعد تسليم الشقة لم يعثر عليهم ولم يتوصل لهم فأبلغ الشرطة، التي نجحت في القبض عليهم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه «نيفين. ع»، «عبد المنعم. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا "بدون رصيد" بالمبلغ المتفق عليه "36 ألف دولار"، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة

وكشف الفنان صبري عبد المنعم في تصريحات صحفية أن النيابة تحقق مع جميع الأطراف في القضية، مؤكدا أنها تلقى وعودا بإعادة حقه في الشقة بعد حصوله على شيك مزور من مالكة الشركة".

وأضاف أن "المليون و900 ألف جنيه هم تحويشة العمر بالنسبة لي وحطيتهم في الشقة اللي اتنصب عليا فيها".