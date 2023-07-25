أسعار الذهب تنخفض 25 جنيهاً فى الأسواق

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 25 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ارتفاعًا بنحو 25 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند سعر 2145 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2170 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2257 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1847 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1437 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1232 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 923 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17240 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1959 دولارًا للأوقية.

الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب أسعار الفائدة

الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعاً سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية وظل عند 1960.01 دولار للأونصة، ، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1961.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو، مما حد من ارتفاع الذهب، إذ إن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وإلى جانب المركزي الأميركي، سيعقد المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعين أيضاً هذا الأسبوع. وتترقب السوق التصريحات التي ستصدر عن رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بشأن التحركات في المستقبل.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.6 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 960.78 دولار والبلاديوم بنفس النسبة إلى 1289.51 دولار.