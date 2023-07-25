انخفاض جديد بأسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب، في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2155 جنيهًا للجرام، ويشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1847 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2463 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17240 جنيهًا.

الذهب عالميًا:

شهدت أسعار الذهب بداية هادئة لتداولات هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك مع انتظار الأسواق لأسبوع حاسم بشكل كبير في مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي وبالتالي لأوضاع الكثير من الأصول المالية وعلى رأسها الذهب.

استطاع الأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي التداول فوق المستوى 1950 دولارًا للأونصة الأمر الذي يحمي زخم الصعود بالنسبة للذهب في انتظار ما سيسفر عنه أحداث هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تؤكد هذا الصعود أو تدفع الأسعار إلى الهبوط وكسر المستوى السابق ذكره.

وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن هناك منطقة دعم حالية لأسعار الذهب من 1938 إلى 1950 ومن المتوقع أن تصمد أمام أي تراجعات في الأسعار حتى صدور اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم وبناءً عليه سيتحدد حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

الأسواق خلال الفترة الأخيرة سعرت احتمال بنسبة تقترب من 100% لقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يبدأ فترة انتظار طويلة دون تغيير في الفائدة ما قد يعتبر نهاية لدورة رفع الفائدة التي بدأت منذ العام الماضي، لكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد أو نفي لهذا السيناريو من قبل البنك الفيدرالي الذي أشار في أكثر من مناسبة أن قرارات البنك تعتمد على البيانات الاقتصادية التي تصدر قبله، وعند الاطلاع على البيانات الأخيرة نجد أن معدل التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة بالرغم من بقائه بعيد عن مستهدف البنك الفيدرالي وفق تحليل جولد بيليون.

أيضًا بيانات الوظائف وقطاع العمالة أظهرت تراجع في يونيو الأمر الذي يدل على ظهور آثار التباطؤ في الاقتصاد وبالتالي عدم الحاجة لمزيد من قرارات رفع الفائدة وهو الأمر الذي دعم ارتفاع الذهب بشكل كبير.

الذهب يتأثر سلبًا برفع أسعار الفائدة كونها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه على عكس السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح تقرير جولد بيليون أن سيناريو توقف البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الحالي يبشر بالخير بالنسبة للذهب، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان المعدن النفيس قادرًا على استعادة ارتفاعاته القياسية بالنظر إلى أن معدلات الفائدة من المقرر أن تظل مرتفعة أيضًا لفترة أطول.

أيضًا هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورة رفع أسعار الفائدة، خصوصًا مع كون التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يتجه فوق المستهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2٪، بالإضافة إلى إشارة البنك خلال اجتماعه الأخير إلى رفع الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام.