ستربس الدجاج المقرمش على خطى المطاعم

تحتل الدجاج مكانة خاصة عند الكبار والصغار لمذاقها الذكي وسهوله تحضيرها بأكثر من طريقة وبمكونات متواجده باستمرار داخل خزانه المطبخ.

وتحتوى الدجاج على فوائد عديدة مثل السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة حضري ستربس الدجاج المقرمش.

المقادير

صدر الدجاج : كيلو (مقطع أصابع / ستربس)

- دقيق : كوب

- كورن فليكس : كوب (أو رقائق ذرة / مجروش)

- حليب : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الشطة : ملعقة كبيرة (صوص)

طريقة التحضير

نخفق البيضة، والحليب، والطحين في قدر عميق، ونضيف الملح، والفلفل، والبابريكا، والليمون، ونخلط جيداً.

نغمس قطع الدجاج في الخليط، ونتركها لمدة 30 دقيقة.

في وعاء آخر، نكسر الكورن فليكس أو رقائق الذرة المجروشة، ونضيف إليها البارميزان، والبابريكا، وصلصة الشطة، ثم نرفع أصابع (ستربس) الدجاج، من الخليط الأول السائل، ونمررها على الخليط الجاف، ونصفها في صينية الخبز، المجهزة بورقة زبدة.

ندخل الصينية للفرن على درجة حرارة 180 درجة، حتى درجة الإستواء، ثم نضع الستربس في طبق التقديم مع أوراق الخضار المشكلة، ونرشه بالجبنة ويقدم مع الكاتشب وصوص الجبنة الشيدر ساخناً.