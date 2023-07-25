الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثروت سويلم: تنظيم الدوري الموسم المقبل سيكون أفضل من السنوات السابقة

ثروت سويلم
ثروت سويلم

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة ، أن هناك عمل قد بدأ بشأن تنظيم مواعيد الموسم المقبل وترتيبات الدوري المصري الممتاز للموسم 2023/2024.

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وقال ثروت سويلم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بدأنا فى رابطة الأندية ترتيب مواعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل ، وبتنسيق مع اتحاد الكرة لأن الشخص المسؤول هو عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على مسابقات الرابطة.

وأضاف:" كما تم الإعلان دوري الموسم المقبل سينطلق فى شهر سبتمبر النصف الثاني منه، وينتهي فى وقت أفضل من كل المواسم الماضية رغم الارتباطات المنتظرة".

وتابع:" مهما حصل دوري الموسم المقبل تنظيمه سيكون أفضل من السنوات الماضية ، كلنا شاهدنا المواسم الماضية رابطة الأندية تحاول أن تنهي المسابقة بشكل مبكر أكثر ، والموسم المقبل نسعي لذلك أيضا ، حتي يتم ضبط كل الأمور.

الأهلى 

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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