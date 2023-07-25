جمل فنية وتكتكية في مران الزمالك الصباحى إستعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

انهي فريق الزمالك مران اليوم الثلاثاء الصباحي الذي أقيم على ملعب عكاظ بالسعودية بتدريبات تكتيكية وفنية قادها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء استعدادا للقاء اتحاد المنستيري التونسي المقبل في البطولة العربية في أول جولات الفريق بدور المجموعات.

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أعطى أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء جمل فنية اللاعبين و بعض الجمل التكتكية استعدادا للمباريات المقبلة، واستمرت هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تقريبا.

خاض القلعه البيضاء مرانه الثاني إستعدادًا للقاء المنتظر أمام الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى في البطولة العربية .

موعد مباراة الزمالك و الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

من المقرر ان تنطلق المباراة الزمالك و الاتحاد المنستيري الجمعه القادمة الموافقه 28 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .