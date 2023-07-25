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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جمل فنية وتكتكية في مران الزمالك الصباحى إستعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

انهي فريق الزمالك مران اليوم الثلاثاء الصباحي الذي أقيم على ملعب عكاظ بالسعودية بتدريبات تكتيكية وفنية  قادها الكولومبي خوان كارلوس  أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء  استعدادا للقاء اتحاد المنستيري التونسي المقبل في البطولة العربية في أول جولات الفريق بدور المجموعات.

 

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البطولة العربية.. تدريبات بدنية بمران الزمالك استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

أعطى أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء  جمل فنية اللاعبين و بعض الجمل التكتكية استعدادا للمباريات المقبلة، واستمرت هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تقريبا.

خاض القلعه البيضاء مرانه الثاني إستعدادًا للقاء المنتظر أمام الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى في البطولة العربية .

موعد مباراة الزمالك و الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 

من المقرر ان تنطلق المباراة الزمالك و الاتحاد المنستيري الجمعه القادمة الموافقه 28 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة  6 مساء بتوقيت القاهرة ، و 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

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