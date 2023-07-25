الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب: توفير البنية التحتية لتطوير رياضة تنس الطاولة للمنافسة عالميًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعم الحكومة المصرية لرياضة تنس الطاولة والرياضات الأخرى، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطويرها وتحقيق الإنجازات في المنافسات الدولية.

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وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة ورئيس الاتحاد المصري

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الشباب والرياضة تنفذ فعاليات برنامج "قيم وحياة" في القليوبية

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة، خالد الصالحي، رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة، ومعتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، لعرض خطة الاتحاد في الفترة القادمة.

وتناول الاجتماع بحث سبل دعم وتطوير رياضة تنس الطاولة في مصر وإفريقيا، وعرض خطة الاتحاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه الرياضة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للمواهب الشابة، وتنظيم البطولات والمنافسات في مصر وإفريقيا.

 وأشاد وزير الشباب والرياضة بإنجازات المنتخبات المصرية في هذه الرياضة والتي حققت العديد من الإنجازات الرياضية على مستوى العالم.

وأعرب خالد الصالحي ومعتز عاشور عن شكرهم وتقديرهم لدعم الحكومة المصرية لرياضة تنس الطاولة، وأكدوا على أهمية توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات في المنافسات الدولية.

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