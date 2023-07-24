الشباب والرياضة تنفذ فعاليات برنامج "قيم وحياة" في القليوبية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية ، بالتعاون مع مؤسستي "مصر الخير " و"اجيال مصر " ، فعاليات برنامج "قيم وحياة" ، بمركزى شباب كفر مناقر و عزيز وبدوى بمحافظة القليوبية.





وبدأت الورش التدريبية بتعريف القيم وكيفية تنميتها، ثم شرح إستراتيجية دوائر القيم الخمس بتشخيص المجموعات القيمية ، وتصنيفيهم الشخصية الأولي تمثل الشخصية النصية لإرساء القيم ، والشخصية الثانية صاحبه أنشطة القيم ، و الثالثة وهى الودودة صاحبة المظهر السلوكي للقيم ، والرابعة الودودة صاحبة ارساء الود ودعم العلاقات بالمناسبات بالقيم، والخامسة وهى القيادية المؤثرة المديرة لدائرة القيم، ومن ثم تم تقسيم المجموعات وقيام كل شخصية بالاختيار لدورها ومن ثم تأديته بشكل جيد وفعال.

فيما قامت كل مجموعة بتحديد قضية قيمية ومن ثم اختيار القيمة وتوزيع الأدوار لمعالجتها ، وجاءت أهم القضايا القيمية ، قيم الإحترام، المسؤلية ، والتعاون، و الصدق .

كما قدم فرق العمل عروض مباشرة للقضايا وطرح الأفكار المبتكرة في ضوء معالجة القضايا القيمية ، واختتمت الورشة بمجموعة من التفاعلات الإيجابية ، وتنفيذ مجموعة من الألعاب الحركية التي تغذي مخزون القيم المعرفي لدي الشباب المشاركين من أندية التطوع بمراكز الشباب .

وجاءت فكرة مبادرة " دوائر القيم " من أجل معالجة و حل مشكلات وقضايا القيم بالمجتمع ، وذلك بهدف المشاركة والمساهمة الحقيقة من الشباب بالمراكز ، لتعزيز مفاهيم القيم لدي النشء والشباب ، وتنمية المهارات الحياتية لدي الشباب من أعضاء أندية التطوع حول تنمية القيم ، ودعم التواصل الإجتماعي التطوعي الإيجابي بين الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.