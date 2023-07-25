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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

توصيات هامة لمزارعي الفواكه المتساقطة

الفواكه المتساقطة
الفواكه المتساقطة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي "التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي"  ويجب مراعاتها، خلال شهر يوليو.

 وتمثلت التوصيات في الآتي:

تسميد الفواكه المتساقطة خلال شهر يوليو: 

  أ‌- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة . 

ب‌- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.

 أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.

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جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع (انفوجراف)

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وزير الزراعة: التغذية المدرسية فى مصر تغطى 12.7 مليون طالب

ري محاصيل الفواكه المتساقطة:

-السنة الأولى 32 لتر/شجرة

 -السنة الثانية 48 لتر/ شجرة.

-السنة الثالثة 54 لتر/ شجرة.

- السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة.

- السنة الخامسة 65 لتر/ شجرة.

برنامج المكافحة:

 مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار

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الزراعة تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة في جميع محافظات الجمهورية

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وزير الزراعة يوجه بإيجاد حلول استباقية للمشكلات الزراعية

 

 

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الجريدة الورقية