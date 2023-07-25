توصيات هامة لمزارعي الفواكه المتساقطة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي "التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي" ويجب مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

تسميد الفواكه المتساقطة خلال شهر يوليو:

أ‌- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة .

ب‌- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.

أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.

ري محاصيل الفواكه المتساقطة:

-السنة الأولى 32 لتر/شجرة

-السنة الثانية 48 لتر/ شجرة.

-السنة الثالثة 54 لتر/ شجرة.

- السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة.

- السنة الخامسة 65 لتر/ شجرة.

برنامج المكافحة:

مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار