النائبة غادة عجمي تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت

أثناء لقاءها سفير مصر بالكويت والجالية المصرية ..

التقت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن كتلة المصريين في الخارج، السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، وأعضاء السفارة وراعي الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، وعدد من أبناء الجالية المصرية في دولة الكويت.

وأكدت عضو مجلس النواب عن كتلة المصريين في الخارج، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مصروالكويت القائمة على الاحترام المتبادل بين الجميع على مر العصور.

وأشارت “عجمي”، إلى إنها عقدت عدد من اللقاءات في دولة الكويت مع مسؤولون وممثلين عن الجالية المصرية هناك، منوهة عن دور وزارتي الهجرة والخارجية على في دعم المصريين بالخارج.

وثمنت عضو مجلس النواب ، الدور الكبير للملحق الثقافي بالسفارة المصرية بالكويت، سعيد عبد الرسول واثنت علي مجهودة في ملف التنسيق من سنوات معها، مقدمة الشكر للسفير أسامة شلتوت على مجهوداته الكبيرة الراقية فى دعم العلاقات المصرية الكويتية.

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