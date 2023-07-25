تنديدات غاضبة بعد تفجير انتحاري استهدف أكاديمية عسكرية بالصومال

هاجم انتحاري معسكرا للتدريب في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس الإثنين، ما أسفر عن وفاة 25 جنديًا على الأقل وإصابة 48 آخرين، وسط تصاعد التنديدات العربية.

وأمس الإثنين، كشف مصدر بالجيش الصومالي، أن 25 جنديا قتلوا، وأُصيب 48 آخرين في تفجير انتحاري، بأحد معسكرات الجيش بمعسكر كلية جيل سياد.

وقال مصدر عسكري لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن رجلا فجر نفسه وسط جنود كانوا يصطفون في طوابير في معسكر كلية جيل سياد، ودخل الانتحاري إلى المعسكر بهوية مزورة مرتديا زيا عسكريا.

ولم يدل الجيش الصومالي بأي تعليق رسمي على الحادث، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية التي تنشط في الصومال وكينيا ونيجيريا، أن أحد عناصرها نفذ التفجير وقالت إن 73 جنديا قتلوا وأصيب 124 آخرين.

مصر تعرب عن خالص تعازيها

ومن جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحارى الإرهابى الذي استهدف معسكرًا لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الإثنين، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الضحايا من أفراد الجيش الصومالى.



وأعربت مصر، حكومةً وشعبا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

البرلمان العربي يدين التفجير الانتحاري

وأدان البرلمان العربي، التفجير الانتحاري الذي استهدف أكاديمية جالي سياد العسكرية في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد البرلمان العربي تضامنه التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ودعم جهودها لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، مجددا التأكيد على موقفه الدائم بشأن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف منابعها المالية.

وأعرب البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لفخامة السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وحكومة وبرلمان وشعب الصومال ، ولأسر وذوي الضحايا، مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

الأردن ترفض كافة أشكال العنف والإرهاب

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانة المملكة التفجير الإرهابي الذي استهدف معسكرًا لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو امس.

وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا.

البحرين تدعو لمكافحة الإرهاب

ومن جانبها، أدانت مملكة البحرين التفجير الانتحاري الذي استهدف أكاديمية "جالي سياد" العسكرية في مدينة العاصمة الصومالية مقديشو، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الصومالية، والشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن البحرين مع الصومال، مجددة موقف البحرين الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والداعي إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

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