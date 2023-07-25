مصر تدين الهجوم الإرهابي الانتحاري في الصومال

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الانتحاري الإرهابي الذي استهدف معسكرًا لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا من افراد الجيش الصومالي.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.