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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تدين الهجوم الإرهابي الانتحاري في الصومال

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الانتحاري الإرهابي الذي استهدف معسكرًا لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا من افراد الجيش الصومالي.

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وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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