كلية الدفاع الجوى تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للإتصالات (ITC-Egypt 2023)

فى إطار إهتمام القوات المسلحة للإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى وتوفير كافة السبل لمختلف فئات المجتمع لإطلاق مواهب الإبتكار والإبداع فى شتى المجالات العلمية , نظمت كلية الدفاع الجوى المؤتمر العلمى الدولى الثالث للإتصالات (ITC-Egypt 2023)، بمشاركة العديد من كبار العلماء والمتخصصين والباحثين فى مجال أنظمة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف الجامعات المصرية والدولية وبدعم تقنى من معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات IEEE)) أحد أبرز المؤسسات العلمية الدولية فى المجالات الهندسية.

وبدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة أ.د يحيى عنتر الرئيس الشرفى للمؤتمر رحب خلالها بالحضور، موضحاً الأنشطة والفعاليات المختلفة التى يشهدها المؤتمر.

وأكد اللواء أ ح إيهاب الفيومى نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لكلية الدفاع الجوى على الدعم والرعاية الكاملة التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثى والتكنولوجى لطلبة كلية الدفاع الجوى لتخريج كوادر قادرة على الإبتكار وإستيعاب التطور العلمى الهائل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة.



وألقى الفريق محمـد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور , مشيراً إلى أهمية المؤتمر الذى يساهم فى توفير المناخ الملائم لإطلاق الإبداعات العلمية والإطلاع على أحدث النظم العالمية فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للإهتمام بالبحث العلمى وتنمية المبتكرات ورعاية الباحثين لتحقيق الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والإبتكار 2030.



وتضمن المؤتمر إلقاء العديد من المحاضرات العلمية بواسطة أساتذة متخصصون فى مجال الإتصالات والذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى، وعقد عدد من الجلسات الحوارية لكبار العلماء فى مجالات الإتصالات، وتنفيذ عدد من ورش العمل فى مجالات الأقمار الصناعية وأنظمة الرادار الحديثة، فضلاً عن مناقشة

عدد من الأوراق البحثية بواسطة نخبه من العلماء المتخصصين.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تنظيم معرضاً لمشاريع التخرج والأفكار البحثية المقدمة من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية وكلية الدفاع الجوى , والتى حظيت بإشادة من مختلف مستويات الحضور.



وشهدت الجلسة الختامية تكريم عدد من العلماء المشاركين بالمؤتمر وتكريم أفضل الأوراق البحثية وأفضل المشاريع بعد إختيارهم من قبل اللجان العلمية المتخصصة.



حضر فعاليات المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ورئيس جامعة دمنهور وعدد من ممثلى الوزارات والجامعات المصرية المختلفة.

