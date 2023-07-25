الكابوريا بـ 200 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق

تبدأ أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء، من 20 جنيهًا، وتصل لتتجاوز حاجز الـ300 جنيه، إذ يصل البلطي لـ 66 جنيهًا، والجمبري لـ 310 جنيهات، والماكريل لـ 90.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك باختلاف أنواعها اليوم الثلاثاء في الأسواق.

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أسعار السمك اليوم الثلاثاء:

البلطي:- من 58 لـ 66 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 75 لـ 105 جنيهات.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 65 لـ 85 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 180 لـ 280 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 200 جنيه.

مرجان:- من 36 لـ 46 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 40 لـ 70 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 190 لـ 310 جنيهات.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

بوري:- من 70 لـ 100 جنيه.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 70 لـ 130 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.