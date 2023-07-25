المنوفية تبحث الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروع حياة كريمة ، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين و المحاربين وضحايا الحرب والمشرف على مشروعات حياة كريمة، وذلك لمتابعة الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لنهو كافة المشروعات وفق التوقيتات المحددة تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية.

ووتناول اللقاء، مناقشة الوضع الحالي لمشروعات المبادرة والبالغ عددها 1606 مشروع بنسبة تنفيذ 81% واستعراض نسب التنفيذ بكل قطاع على حدة بواقع 1078 مشروع خدمى بقرى مركز أشمون بنسبة 77% و 528 مشروع بقرى مركز الشهداء بنسبة 82% ، وكذا آخر مستجدات الموقف التنفيذى لإجراءات إستلام المشروعات المنتهى تنفيذها بـنسبة100% ومنها ( المجمعات الخدمية والزراعية ، الصحة ، الشباب والرياضة ، الأبنية التعليمة ، سكن كريم ) فيما تم مناقشة تقديم التسهيلات اللازمة للمشروعات الجارى العمل بها لتحقيق أعلى معدلات إنجاز .

وعقب الاستقبال تم عقد إجتماع موسع بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بمشروعات حياة كريمة ، وقدم اللواء أركان حرب عصام الجمل شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لما يقوم به من مجهودات مضنية في تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية ، فضلاً عن على الزيارات الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل للوقوف على الموقف التنفيذي ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات المرحلة الأولى إستعداداً للبدء في المرحلة الثانية بالمبادرة لإحداث نقلة حقيقية بمستوى الخدمات لأهالينا بقرى الريف المصرى، هذا وتم التوجيه بتكثيف الجهود بقطاعات الكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والأسواق والمواقف والاتصالات لتحقيق معدلات بها وسرعة نهوها.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى كمشروع قومى عملاق يهدف إلى الارتقاء وتحسين نوعية الخدمات للمواطنين ، مشيداً بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية في الإشراف على كافة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة ، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات بإستخدام أحدث الوسائل والنظم المتطورة والمتابعة الميدانية لإزالة أية معوقات تطرأ على أرض الواقع على الفور.