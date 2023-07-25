شيري عادل بفستان شفاف وراندا البحيري تعلق

تملك الفنانة شيري عادل ذوق رفيع يجذبها لأزياء الراقيه الت تبرز أنوثتها ومنحنيات قوامها الممشوق وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وبدت شيري عادل بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان فضفاض، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الدانتيل الفاخر بلون الأوف وايت وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية الناعمة.

وتفضل دائما تسريحة الشعر الناعمة تاركة خصلاتها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ولم تتكلف بوضع المكياج لتكتفي بلمسات هادئة من المكياج والكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وحرصت الفنانة راندا البحيري على إبداء اعجابها بجمال الفنانة شيري عادل وهذا ما اكدته في تعليقها، قائلة: “ قمر الله أكبر”.

شيري عادل

شيرين عادل من مواليد 19 أبريل 1988، والمعروفة في الوسط الفني باسم شيري عادل هي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون لتعود مرة أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم أصحاب ولا بزنس، ثم كان ظهورها فيما بعد من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية منها: حياتي أنت، وفرق توقيت والمرسي والبحار، وعفريت القرش، والملك فاروق.

كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها: خارج على القانون، وحسن ومرقص، وبلبل حيران، وعدة مسلسلات مثل: رقم مجهول، واسم مؤقت، والخطيئة.

عن حياتها

درست في كلية التجارة جامعة عين شمس قسم فرنسي. بدأت مشوارها في الفن كممثلة إعلانات وهي في سن صغيرة، ثم انقطعت عن شاشة التليفزيون فترة لتعود مرة أخرى في عامها الخامس عشر بأول أدوارها السينمائية في فيلم حمادة يلعب، قبل أن تنال شهرتها بعد تقديمها شخصية «الملكة ناريمان» في مسلسل الملك فاروق، واستمرت في التمثيل في السينما والتلفزيون.

عن حياتها الشخصية

تم إعلان زواجها من معز مسعود يوم 12 يوليو من عام 2018. الا انهما انفصلا في 23 أغسطس 2019

الجوائز

حصلت على عدد من الجوائز ومنها: جائزة أفضل ممثلة واعدة، وجائزة أوسكار السينما المصرية، وجائزة مهرجان الإسكندرية الدولي.