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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أمرابط يتجاهل ليفربول من أجل عيون اليونايتد

أمرابط
أمرابط

رفض المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا الإيطالي، عرض نادي ليفربول المقدم له من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

يهتم ليفربول بالتعاقد مع أمرابط ووضع ضمن قائمته بعد تألقه الملفت رفقة الأسود في مونديال قطر، لكنه أرسل له عرضا بشكل متأخر.

وأجرى نادي ليفربول تواصلا مع أمرابط في الأيام الأخيرة، وقدم له عرضا للانتقال إلى الريدز، لكن اللاعب الدولي المغربي رفض عرضهم ويريد الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وتابعت التقارير، أن مانشستر يونايتد يريد التخلص من بعض لاعبيه ، بعدها سيواصل مفاوضاته مع فيورنتينا بشأن صفقة أمرابط.

وتواصل الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد مع أمرابط بشكل مباشر في الأيام القليلة الماضية، لإقناعه باللعب في مسرح الأحلام.
 

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