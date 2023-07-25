أبو الغيط: جامعة الدول العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بدور الوساطة النسائية

أكد الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أهمية دعم الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام وتعزيز دورها علي المستويين الوطني والإقليمي، مشيراً الي أن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً بدور الوساطة النسائية في عمليات حفظ وبناء السلام الوطني والإقليمي والدولي والتي تتمثل في حزمة من الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة الداعمة لدور النساء في الوساطة والجهود الدبلوماسية ضمن سياق إعادة بناء السلام والأمن.

وقال أبو الغيط فى كلمة له خلال جلسة خاصة مع اعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام " ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتأسيس "الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام" لتكون آلية إقليمية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 الخاص بأجندة المرأة والأمن والسلام، وتعزز مشاركة النساء في حل النزاعات المسلحة وفي صنع السلام الشامل حيث انهن الطرف الأكثر تضرراً، وتُلبى في الوقت ذاته احتياجات جوهرية في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

واشار الى ان العديد من الأزمات أثرت على المرأة بصورة مباشرة في العديد من المناطق العربية، منها ما حدث في فلسطين من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وغيرها من الأزمات التي كانت تداعياتها على الشعوب العربية واثرت بصورة كبيرة على المرأة في الوطن العربي ، لا سيما فى النصف الثاني من القرن العشرين .

واضاف أبو الغيط " أن الأزمات التي وقعت في بداية التسعينات في بعض من مناطق افريقيا وما يحدث في تلك اللحظة ، تثبت أن المرأة أكثر البشر معاناة من الأزمات، لافتا إلى أن دور المرأة لم يكن بهذا التأثير والظهور مثلما حدث خلال العقدين الأخيرين.

وأشار أبو الغيط، إلى أن مشاركة المراة أصبحت أكبر خلال السنوات الأخيرة فى كثير من الفعاليات .

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، بضرورة التحلى بالصبر فى عملهن والعمل على فهم اى نزاع يتدخلن فيه وكذلك فهم جميع جوانبه والأهداف التي يسعى إليها أطراف النزاع، والوقوف على النقاط التي يتمسك بها كل طرف من الأطراف، الامر الذى يساعد الوسطاء على التوصل لتفاهمات حول الموضوع محل النزاع.

وأكد أبو الغيط " على تمتع الشبكة بميزة كونها اول شبكة وساطة نسائية عربية- حكومية في المنطقة العربية كمنصة إقليمية فعالة للوساطة وبناء الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وكونها إطاراً لرعاية جهود استحداث منصات وطنية في الدول الأعضاء.

وقال أبو الغيط " إن تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في دعم الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام أمر أساسي لتحقيق غاياتها، يعد استكمالا لجهود الدول العربية الممتدة في تحقيق التمكين السياسي للمرأة، وإلقاء الضوء على الدور القيادي والفعال للمرأة العربية.

يذكر أن"شبكة النساء وسيطات السلام" تاسست في المنطقة العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتصبح جزءا من التحالف العالمي للشبكات الإقليمية للنساء وسيطات السلام الذي تم إطلاقه في نيويورك على هامش مداولات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة.

ويأتي تأسيس الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام عام 2019 كآلية وساطة إقليمية ضمن جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتعزيز دور المرأة في تحقيق السلم والأمن إقليمياً وعالمياً من خلال إشراك النساء في عمليات السلام والتفاوض، في ضوء مواجهة التحدي محدودية مشاركة المرأة في الوساطة وحل النزاعات في المنطقة العربية، وضمن اطار دعم جامعة الدول العربية للجهود المبذولة لتسوية النزاعات المسلحة، ووقف إطلاق النار، واستعادة السلم، وسيادة القانون.

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