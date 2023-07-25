شاب صينى يمزق رئته إعجاباً بفرقته الموسيقية

..ومن الحب ما قتل

أراد شاب صينى التعبير عن حبه الشديد والإعحاب بفرقته الموسيقية التى يعشقها بطريقته الخاصة.

ظل الشاب الذى يبلغ من العمر 19 عاماً،يصرخ بطريقة هستيرية مما أدى لإصابته بثقب في رئته.

وخلال اندماج الشاب مع أداء الفرقة الموسيقية شعرفجأة بألم حاد في صدره, وبدأ يعاني من صعوبة في التنفس على الفور وانتهى به الأمر بالإغماء.

تم نقل الشاب إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شينزين حيث شخص الأطباء حالته بأنها إصابة بتمزق "سنخي" في إحدى رئتيه بسبب الصراخ بقوة مفرطة أثناء الحفل.

وشرح الأطباء الحالة بأنها عبارة عن تجمع غير طبيعي للهواء في الحيز الجنبي بين الرئة وجدار الصدر,و يمكن أن يحدث بسبب إصابة حادة أو اختراق في الصدر أو تمزق بسبب الضغط المفاجئ أو الشديد, ويشتبه في أن السبب الأخير هو ما أصيب به الشاب الصيني، حيث أكد بأنه صرخ بشكل قوي خلال الحفل.

تمكن الأطباء من إزالة الهواء الزائد وتخفيف الضغط على رئته المنهارة وهو في طريقه إلى الشفاء التام.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها أحد المعجبين بانهيار رئوي خلال حفل موسيقي. في عام 2017، عنت امرأة شابة من استرواح الصدر بسبب الصراخ خلال حفل One Direction.

كما أنه هناك حالات مماثلة لأشخاص عانوا من انهيار الرئتين أثناء ممارسة الكاريوكي وأداء تمارين الإطالة المعتادة في الصباح، لذلك يمكن أن يحدث هذا بشكل غير متوقع أثناء القيام بجميع أنواع الأنشطة الشائعة.