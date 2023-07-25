ضبط شاب سرق 10 آلاف دولار من والده

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبطاقة دفع إلكترونى.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بقيامه بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى خاصة بوالده الذي يملك شركة استثمار عقارى مقيم بذات العنوان، وقيامه بتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكـى من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة.

تم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" .

واعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر مالك مكتب استيراد وتصدير ملابس مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

تم استهداف الأخير وضبطـــه، وبمواجهته قرر شراء 2000 دولار من المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.