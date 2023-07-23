رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2023

نتائج التاسع سوريا 2023.. زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا وموعد ظهورها عقب إعلان وزارة التربية السورية عن إمكانية ظهورها خلال الأسبوع الجاري.

وحرصا من وزارة التربية والتعليم السورية قامت الوزارة بإطلاق تطبيق خاص بها يتيح للطلاب الوصول إلى نتائجهم، ويشمل هذا التطبيق جميع الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف توفير طريقة أخرى للحصول على نتائج الطلاب، ولا سيما نتائج امتحان الكونكور.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم السورية أيضًا أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج الصف التاسع، التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، حيث يتمكن الطلاب أو أولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج عن طريق اسم الطالب أو رقم الاكتتاب أو اسم المدرسة كما يتم الاطلاع على أوائل التاسع حسب المحافظة أو القطر، وتعمل وزارة التربية السورية باستمرار على تحديث الموقع الخاص برفع النتائج حتى يتحمل الضغط المتوقع من الطلاب لحظة إعلان النتائج.

رابط الاستعلام على نتيجة الصف التاسع 2023

يمكن للطالب أو الطالبة الاستعلام على نتائج الصف التاسع 2023 من خلال الدخول على الرابط التالي

https://www.moed.gov.sy/

خطوات الاستعلام على نتائج التاسع سوريا 2023

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية من هنا

البحث عن خدمة “نتائج الامتحانات” في القائمة الرئيسية للموقع والنقر عليها.

اختيار “شهادة التعليم الأساسي” من قائمة الشهادات المتاحة.

إدخال رقم الاكتتاب واسم الطالب أو الطالبة باللغة العربية بالضبط كما هو مدون في استمارة الاكتتاب.

الضغط على زر “بحث” للبحث عن نتيجة الطالب أو الطالبة.

سيتم عرض نتيجة الطالب أو الطالبة على الصفحة، ويمكن الاحتفاظ بها كإثبات رسمي للنتيجة.