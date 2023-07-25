المصرى ينهى إستعداداته لمواجهة الأهلى فى آخر جولات الدورى

الفريق جاهز و"ميمى" يعالج آثار كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة ميمى عبد الرازق جاهزية الفريق لمواجهة النادى الأهلى فى مباراة الغد أمام النادى الأهلى التى تقام فى الثامنة والنصف على ستاد برج العرب ، حيث عقد المدير الفنى لقاءا مع اللاعبين طالبهم بنسيان نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا فى نهائى كأس الرابطة .

وطالبهم فيه بإنهاء آخر مباريات الدورى بالشكل المرضى الذى يعيد لهم الثقة فى أنفسهم أمام الجماهير الغاضبة والتركيز فى المباراة لأنها لن تكون سهلة خاصة بعد هزيمة الأهلى الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ، وأدى الفريق تدريباته فى معسكره المغلق ببرج العرب ، وأعلن "عبد الرازق" عن المجموعة المتوقعة التى ستشارك فى اللقاء بعد التأكد من غياب عبد الرحيم دغموم بسبب إصابته بالرباط الصليبى وإيزي ايميكا للإنذارات ، وسوف تضم مجموعة اللاعبين كل من : عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة لحراسة المرمى ، وكريم العراقي وحسين السيد وعمرو سعداوي وعماد الدين بوبكر وأحمد عماد ومحمد دبش وإسلام المزين وسعيد كمال للدفاع ، وعمرو موسى وإسلام عطية وحسن علي وإلياس الجلاصي وزياد كمال وحسام جريشة وزياد فرج وأسامة الجزار ومحمد الفيومي ورجب عمران للوسط ، وعبده يحيى ومحمد جريندو ومروان حمدي وفرانك ايتوجا للهجوم ، ومن المتوقع أن يكون إسلام أبو سليمة خارج التشكيل .

على جانب آخر أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تقديره التام لمشاعر الحزن لدى جماهير المصري العظيمة عقب خسارة نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا بعد أداء هزيل من الفريق رغم توافر كافة عناصر الدعم المعنوي والمادي من الجميع داخل بورسعيد والنادي المصري ورغم المؤازرة الجماهيرية الهائلة من أبناء بورسعيد الذين زحفوا خلف فريقهم بشكل قلما تشهده الملاعب المصرية وهو ما نال إشادة كافة المتابعين للكرة المصرية ، ووجه مجلس المصري الشكر لجماهير بورسعيد العظيمة التي أظهرت للجميع مدى الانتماء للقلعة الخضراء على مدار الفترة الماضية وهو ما يجب استغلاله خلال الفترة المقبلة والبناء عليه بما يعود بالنفع على حاضر ومستقبل النادي المصري .

تدريبات المصرى

تدريبات المصرى

تدربات المصرى