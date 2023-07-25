تحرير 175 محضر متنوع لأصحاب المخابز في كفرالشيخ

استمرار الحملات التموينية وتحرير 175 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز في كفرالشيخ

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة كفرالشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملات تموينية مكبرة على مخابز مراكز ومدن المحافظة لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي للمتاجرين بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، عن تحرير 175 محضراً متنوعاً، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة على المخابز والأسواق.

وقاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على المخابز، وتمكنت من تحرير 12محضراً متنوعاً، و3 محاضر نقص وزن، و3مواصفات، و6 صحة.

كما قاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة على المخابز لمصيف بلطيم، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر متنوعة.

ترأس رئيس مركز ومدينة بيلا جمال ساطور، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 27 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات " 15 محضرا نقص وزن - 6 محاضر عدم نظافة ـ 5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - محضر مواصفات"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع رئيس مركز ومدينة مطوبس اللواء حاتم الهيدبي، الحملات التموينية بالمدينة وبقرى الخمسة الجزيرة الخضراء، والبصراط، ومنية المرشد، وبني بكار، وبرمبال وتبين بالمرور علي المخابز تحرير 19 محضراً متنوعاً، منهم 6 نقص وزن، و11 مواصفات، ومحضر تصرف، ومحضر عدم الإعلان.

وتابع رئيس مركز ومدينة الحامول عصام القصيف، الحملة على المخابز البلدية بنطاق المركز مما أسفر عن تحرير 25 محضراً متنوعا، منهم 11نقص وزن، و7 محاضر اشتراطات نظافة ، و5عدم وجود شهادات صحية.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق اللواء علاء يوسف، الحملات على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 30 مخالفة محاضر بالمدينة والقرى، منهم 13 نقص وزن، 7 صحة، 3عدم اعلان.

وتابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أيمن إبراهيم خلف الله، الحملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك على مستوى المدينة وقرى "القن والقصابى وسد خميس وابوغنيمه والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر والتفتيش ودمرو"،وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً منهم 10 نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضر مخالفات أخرى.

وتابع رئيس مركز ومدينة الرياض أحمد عيسى، الحملة التموينية بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منهم محضرين مواصفات، و 5 محاضر نقص وزن، و3 محاضر صحية.

وتابع رئيس مركز ومدينة فوه وائل فرج، الحملات التموينية على الأسواق، وتمكنت من تحرير 12 محضراً متنوعاً، محضر نظافة.

وتابع رئيس مركز ومدينة قلين اللواء خالد كشك، الحملة التموينية على الأسواق، وتحرر 20 محضراً متنوعاً ، منهم 10 محاضر نقص وزن، و6 محاضر مواصفات، و3 محاضر نظافة، ومحضر شهادة صحية.

وقاد رئيس مدينة سيدي غازي جمال يونس، الحملة التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 12 محضراً متنوعاً، منهم 8 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان، ومحضر تصرف.

وتابع رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ المهندس حسن موافي، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منهم 6 نقص وزن، و4 محاضر مواصفات.