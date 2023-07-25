جامعة القاهرة تطلق معسكر القيادة الفعالة الأول 5 أغسطس

تُطلق جامعة القاهرة معسكر القيادة الفعالة الأول الذي يقام تحت عنوان: "تطوير الوعي الوطني"، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، اعتبارًا من 5 أغسطس القادم، ويستمر لمدة شهر.

جاء ذلك في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيا، وفي ضوء حرص الجامعة علي رفع درجة وعي طلابها وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن المعسكر يستهدف الإعداد المبكر للقيادات المستقبلية القادرة على المساهمة في صناعة مستقبل الوطن، ووضعه في مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن أن التوجيه الفكري الصحيح للطلاب يرسخ قيم الولاء والانتماء ويعزز مفهوم الهوية الوطنية لديهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية تطوير الوعي الوطني لدى الطلاب بوصفه أحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، خاصة أن الجامعة تسعى لتطوير العقل المصري حتى نستطيع المساهمة في تغيير مصر للأفضل، لأن مصر تحتاج إلى جهود هذا الجيل مما يحتم تغيير الشباب من أنفسهم للأفضل.

تفاصيل معسكر جامعة القاهرة

وتُقام فعاليات معسكر القيادة الفعالة لطلاب جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية، ويتضمن المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 150 طالبا وطالبة لتخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق التفكير.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل سلسلة من ورش العمل في مختلف المهارات الإدارية والقيادية والاقتصادية والسياسية، وتنظيم لقاءات مع كوكبة من القيادات السياسية والفكرية والعسكرية والاعلامية، وإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، بالإضافة إلى أن المعسكر يتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، مثل دوري المعلومات، ومجلات الحائط، والشطرنج، ومسابقات كرة القدم وكرة الطائرة.

وأطلقت جامعة القاهرة مشروعًا لإعداد قادة المستقبل على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة في 5 نسخ سنوية متتالية، بتوجيه من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، يقوم على برنامج متكامل لطلاب الجامعة، ويتضمن العديد من الفعاليات، ويهدف إلى المساهمة في انتشار ثقافة ومهارات القيادة، وإعداد كوادر شبابية مصرية فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع، وتوجيه وعي الشباب بشكل إيجابي، وتنمية دورهم الفعال وقدرتهم على تحمل المسؤولية بكفاءة.