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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

اجتمع الكولومبي خوان كارلوس  أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع معاونيه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي  المدرب المساعد قبل بداية الفقره التكتيكية بمران اليوم الثلاثاء.

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وشرح خلال الجلسة  البرنامج الذي  سينفذه الجهاز الفني مع اللاعبين خلال مران اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة المقبلة في البطولة العربية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس.

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