عاجل
موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر عاجل.. زلزال قوي يضرب رفح "القمة" و"إيليت" .. بنك مصر يطلق منتجات وشهادات دولارية جديدة استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية وزير الصحة: نظام جديد يعطي الأولوية للرعاية الوقائية قبل العلاجية
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية.. تدريبات بدنية بمران الزمالك استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

من مران الزمالك
من مران الزمالك

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ بخوض اللاعبين لفقرة بدنية استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

 

اقرا أيضا

txt

مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للاعبىين

txt

جلسة تأهيلية لـ عمرو السيسي استعدادا للمشاركة بتدريبات الزمالك

وخاض اللاعبون هذه الفقرة  باستخدام  بعض أدوات التدريب  التى تم استقدامها تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

 

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس.

مواد متعلقة

مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للاعبىين

جلسة تأهيلية لـ عمرو السيسي استعدادا للمشاركة بتدريبات الزمالك

الجريدة الورقية