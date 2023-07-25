السعودية.. موعد نزول راتب الموظفين لشهر يوليو 2023

السعودية.. موعد نزول راتب الموظفين لشهر يوليو، مع اقتراب انتهاء شهر يوليو الجاري 1445 يكثف جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية البحث عن موعد نزول الراتب.

المملكة العربية السعودية:

وقد أكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، أنه يتم نزول راتب الموظفين من يوم الخميس المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، مؤكدًا أنه لا يوجد تقديم لموعد الصرف، إذ إنه لا يوجد عطلة رسمية في هذا اليوم.

الاستعلام عن الرواتب بالسعودية:

ومع اقتراب تاريخ صرف الرواتب الخاصة بالعاملين في المملكة العربية السعودية، يسعى الكثير من العاملين إلى معرفة كيفية إمكانية الاستعلام عن الراتب بشكل إلكتروني.

كيفية الاستعلام عن راتب شهر يوليو:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة اعتماد الإلكترونية من هنا.

النقر على أفراد وتسجيل الدخول.

كما يمكن تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

النقر على خيار الاستعلام عن الراتب.

إدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

النقر على أيقونة استعلام.

أخيرًا يتم ظهور جميع المعلومات عن الراتب.

حافز الاستدامة:

في سياق آخر، يمكن للموظف الحصول على حافز الاستدامة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الفترة ما بين 25 إلى 30 من كل شهر، شريطة أن يكون الموظف قام بالتقديم على هذا الحافز قبل يوم 20 في الشهر.

شروط التقديم على حافز الاستدامة:

يكون العامل من أصل سعودي.

يقوم العامل بتقديم الطلب بنفسه.

يكون العامل قد استمر في عمله لمدة تزيد على عام.

تكون هذه هى المرة الأولى للتقديم على حافز الاستدامة.

يكون العامل من المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

تقديم الطلب في مدة لا تزيد على 30 شهرًا من موعد التسجيل.

طريقة التقديم في حافز الاستدامة:

يجب الدخول إلى بوابة طاقات.

اختيار أيقونة برامجنا، واختيار برنامج توطين.

النقر على فواتير حافز الاستدامة، وإضافة الفاتورة.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

إرسال الطلب، والانتظار حتى يتم النظر في طلبك.