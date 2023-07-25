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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد نديم يشارك في مران الزمالك الصباحي استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

محمد نديم
محمد نديم

 تمرن محمد نديم حارس مرمى الزمالك الشاب فى الجزء الثاني في مران الزمالك الصباحى من التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم على ملعب عكاظ بدلًا من محمد صبحي الذي شارك كلاعب في الناحية اليمين مع الفريق الذي يقوده أحمد سيد "زيزو"، استعدادًا للقاء الاتحاد المنستيري المقبل في البطولة العربية.

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البطولة العربية.. تدريبات بدنية بمران الزمالك استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

 خاض حراس الزمالك تدريبات قوية  خلال مران الزمالك الصباحي تحت قيادة محمد عبدالمنصف استعدادًا للبطولة العربية.

 ويستعد فريق الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية سوف تكون أول مباراة أمام نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في دور المجموعات.

 

 موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية:

 تبدأ مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري مساء اليوم الجمعة المقبلة 28 من شهر يوليو الجارى 2023، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.

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