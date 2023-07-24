طريقة عمل كب كيك الجزر بالجبنة الكريمية

يعتبر كب كيك الجزر بالجبنة الكريمية من أطيب الوصفات التي يمكن صنعها، ومن أشهي الحلويات الغربية السهلة والسريعة والمميزة بطعم الجزر الطيب، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كب كيك الجزر وقدميه بمذاق الجبنة الكريمية.

كب كيك الجزر بالجبنة الكريمية

مقادير كب كيك الجزر بالجبنة الكريمية

- مقادير التغليفة :

جبن كريمي : علبة

سكر البودرة : كوب وثلاثة ارباع الكوب

الزبدة : نصف كوب

الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- دقيق : كوب

- الجزر : كوب (مبشور)

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- عصير التفاح : نصف كوب (جاهز)

- الجوز : نصف كوب (مفروم)

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

كب كيك الجزر بالجبنة الكريمية

طريقة التحضير

لتحضير الكب كيك: حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

جهزي قوالب الكب كيك وبطّنيها بورق الكب كيك واتركيها جانباً.

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق، والسكر، والبيكنج صودا، والقرفة، والملح .

أضيفي الزيت، والبيض، وعصير التفاح، والفانيليا إلى خليط الدقيق واخفقي جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم أضيفي برش الجزر والجوز واخلطي المزيج.

ضعي مقدار ثلاثة أرباع من الخليط في القوالب، ثم أدخليها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج، ثم اتركيها جانباً حتى تبرد.

لتحضير كريمة الجبن الكريمي: في وعاء اخفقي السكر مع الزبدة والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الجبن الكريمي مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.

ضعي الخليط في كيس حلواني وقومي بتغطية الكب كيك بالشكل الذي ترغبين به.

زيني وجه الكب كيك بالجزر المبشور وقدميه.