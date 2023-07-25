كشف ملابسات فيديو تعدي شخص بالضرب على سيدة وطفلة بالشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة وطفلة بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ (14) الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (إحدى السيدات) بقيام (شقيقها) بالتعدى عليها ونجلة شقيقها "سن 14" بالسب والشتم والضرب بسبب خلافات حول الإرث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

