حبس المتهمين باختطاف طالب في البحيرة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأثنين، حبس المتهمين باختطاف طالب البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

تلقى مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية" بورود اتصال من هاتف محمول "محدد" وأقر له المتصل أنه قام بخطف نجله 18 سنة وطلب منه تجهيز مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص وأن الـمُبلغ مدين لأحدهم وأقاربه بمبلغ مالي قام على إثرها المتهمين بإستدراج نجل الـمُبلغ بإيهامه بوجود فرصة عمل له بمحافظة البحرالأحمر ثم قاموا باصطحابه لمنزل أحدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا وقاموا باحتجازه.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط 5 متهمين بالتنسيق مع مديرتى أمن "قنا والإسكندرية" وتحرير المختطف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب