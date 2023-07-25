شروط التقديم على البرامج التدريبية في سرب للخطوط الحديدية بالسعودية

بدأ المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب»،في استقبال طلبات التقديم على البرامج التدريبية، بشروط وضوابط معينة.

وأوضح المعهد عب صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن التقديم والتدريب لتشغيل وصيانة الخطوط الحديدية والعمل في شركة مترو العاصمة (كامكو) العاملة للمسارين الأول والثاني من قطار الرياض.

برامج التدريب بالمعهد السعودي التقني..التخصصات المطلوبة

ولفت المعهد إلى أن التخصصات المتاحة جاءت كالتالي:(صيانة السكة – صيانة العربات والقاطرات – صيانة الإشارة والاتصالات).

وعن أخر موعد للتقديم، فقد أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، أن يوم السبت الموافق 05 أغسطس 2023، هو أخر موعد للتقديم.

معلومات عن البرامج التدريبية بالمعهد السعودي التقني:

يبدأ التدريب يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

المؤهلات المطلوبة: خريجي الكليات المتوسطة (دبلوم) في مجالات (الكهرباء، والميكانيكا، والإلكترونيات)

تبلغ مدة البرنامج 11 شهرًا.

مكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال خلال فترة التدريب.

يبدأ الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج من 7000 ريال -

إمكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

معايير التسجيل بتدريب سرب

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 26-20 عامًا. أن يكون المتقدم حاصلًا على الدبلوم الفني (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها في تخصص (الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات أو ما يعادله). أن يكون المستوى في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها. اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية. أن يكون لائقًا طبيًا، ولم يسبق له الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأكد المعهد، أن التقديم للالتحاق بالبرامج التدريبية يكون بشكل إلكتروني عبر التسجيل بالموقع الإلكتروني srp.edu.sa