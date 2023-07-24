مسابقة فنية للتوعية بمعالم البحيرة الأثرية والسياحية

" تنظم إدارة السياحة والمصايف بديوان عام محافظة البحيرة مسابقة فنيـة بعنوان "آثارنا بعيوننا"، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومديريات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة وقصر ثقافة دمنهور " قصر العاصمة" ودار الأوبرا المصرية .

وتشمل المسابقه مجالات فنون التصوير الفوتوغرافي و تصوير الأفلام الوثائقية وعمل الماكيتات" لأهم المعالم الأثرية والسياحية الموجودة

بالمحافظة.

وبدأت المسابقة ، وسيتم الإنتهاء من تسليم الأعمال المشاركة في موعد أقصاه 15 اغسطس 2023 م، و الإعلان عن النتيجة النهائية 20/8/2023 م

حيث تشمل المسابقه التوعية بأهم المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة ومنها قلعة قايتباك - تل ومسجد أبو مندور المتحف - الكورنيش - حجر رشيد - المسجد المعلـق - مسـجـد زغلول - طاحونة أبو شاهين برشيد القناطر - القصر الملكي بإدفينا - بحيـرة نبع - الحمراء - أديرة وادى النطرون - مبنى الاوبرا - مسجد الحبشي - مسجد التوبة بدمنهور- لوحة تأسيس ترعة المحمودية ".

ويشترط ملئ استمارة المشاركة الالكترونية للمسابقة ، على أن يرسل

المتسابق صورة العمل المشارك به على البريد الالكتروني [email protected]

وتسلم الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة بقصر ثقافـة دمنهـور (قصـر العاصمـة) أمام سينما النصر الصيفي.

وتقدم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع المحافظة رحلة سياحية إلى أحدى الأماكن السياحية.

لمدة (4) أيام (3) ليالي شاملة الإقامة الكاملة ،لكل من الفائزين الثلاثة الأوائل بكل فئة والفائزين الثلاثة الأوائل من شريحة ذوى الهمم ومرافقيهم .

كما سيحصل الفائزون من الرابع الي العاشر علي شهادة تقدير، وسيحصل المشاركون في المسابقة علي شهادة بحضور المسابقة، وسيقام معرض للأعمال المتقدمة بقصر ثقافة دمنهور .وتأتى المسابقة تحت رعايه الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وللتوعية بأهم المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة والحفاظ علي الهوية المصرية ، وكذا اكتشاف المواهب الفنية بين أبناء المحافظة وتنميتها .