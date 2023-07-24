اقرأ غدًا بالوفد.. الحكومة تدرس 3 سيناريوهات لحل أزمة انقطاع الكهرباء

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الحكومة تدرس 3 سيناريوهات لحل أزمة انقطاع الكهرباء".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية.. "السيسي" يوجه بالانتهاء من القضايا خلال عام من إقامتها

التوسع في مبادرة إحلال المركبات بالمحافظات

تطورات جديدة في أزمة "الشحات" و"الشيبي"

كما يتضمن العدد مقالا لرئيس التحرير، د.وجدي زين الدين، بعنوان: “افخروا بجيش بلدكم يحمي ولا يعتدي”.