كلام فى الهوا

الإثنين 24/يوليو/2023 - 10:34 م 7/24/2023 10:34:01 PM

الإنسان كائن اجتماعى بطبعه لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الناس، وعلاقاته مع الآخرين تؤثر فيه وتترك لديه أثرًا عميقًا فى نفسه وحياته وسلوكه. ولذلك يجب على كل واحد أن يتوخى الحذر عند ارتباطه بأى من الناس التى يعيش بينهم، فلا يقرب إلا الصالح، ولا ينخدع فيمن يقولون من حلو الكلام «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ» سورة البقرة (204). ولا يزعجك أذاهم، لأن مهما بلغوا فى ذلك كان هذا أخف من صداقتهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمِنِ الذى يُخالِطُ الناسِ و يَصبِرُ على أذاهُمْ، أفضلُ من المؤمِنِ الَّذى لا يُخالِطُ النَّاسَ و لا يَصبرُ على أذاهُمْ». والصداقة الحقيقية هى تلك الصداقة التى لا يكون فيها أى غرض أو مصلحة، فلا تصاحب إنسانًا يريد مصاهرتك أو مشاركتك فى التجارة. إن الصاحب كراكب البحر فإذا سلم من الغرق فإنه لم يسلم من الخوف. فالإنسان هو الذى يضع نفسه فى تلك المهالك. فتمهل فى معرفة الأصدقاء ولا تجعل ثقتك فى الناس عمياء حتى لا تبكى يومًا على سذاجتك.

لم نقصد أحدًا!