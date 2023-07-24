اصنعي الحليب والكراميل المنعش لمواجهة حر الصيف

يعتبر حلى الحليب والكراميل من أطيب المشروبات المنعشة للجسم في الصيف، ويمكن تقديمه مع وصفات الحلويات الخفيفة والباردة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير حلى الحليب والكراميل وقدميه لعائلتك مزيناً بالبسكويت المطحون.

الحليب والكراميل

مقادير حلى الحليب والكراميل

- ‏مقادير الطبقة الأولى :

بسكويت الشاي السادة : 2 باكيت

حليب : كوب

- مقادير الطبقة الثانية :

القشطة : علبة

كريم كراميل : مغلفين

حليب : 2 كوب

- للتزيين :

بسكويت : نصف كوب (مطحون)

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى: غمسي البسكويت في الحليب السائل ثم صفي طبقة منه في قعر طبق بايركس أو أكواب تقديم.

لتحضير الطبقة الثانية: اخلطي الحليب والكريم كراميل جيداً حتى تتخلصي من التكتلات، ثم ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة وحركي جيداً لحوالي 3 دقائق حتى يغلي.

ارفعي القدر عن النار ثم أضيفي القشطة وحركي جيداً.

وزعي كمية من خليط الكريم كراميل فوق طبقة البسكويت الأولى.

ضعي طبقة ثانية من البسكويت وكرري الخطوة السابقة حتى نفاذ الكمية وتنتهي بطبقة أخيرة من خليط الكراميل.

انثري البسكويت المطحون على وجه الحلى، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة ونصف، وقدمي الحلى بارداً.