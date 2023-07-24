عبير صبري تجسد شخصية نازك السلحدار | تدوني كام من عشرة

أشعلت الفنانة عبير صبري الساحة الفنية، بتقمصها شخصية "نازك السلحدار" من أشهر الأدوار التي لعبتها النجمة صفية العمري بالدراما المصرية في مسلسل "ليالي الحلمية".

عبير صبري

عبير صبري تتجسد شخصية نازك السلحدار

شاركت الفنانة عبير صبري محبيها ومتابعيها صورا جديدة لها متجسدة شخصية نازك السلحدار في مسلسل ليالي الحلمية وعلقت بأذهان جمهور الدراما المصرية، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام"، وعبرت عن إعجابها بهذا الدور.

عبير صبري

عبير صبري " تدوني كام من عشره"

أشارت عبير صبري معلقة على الصور: "ايه رايكم انا بحب نازك السلحدار قوي تدوني كام من عشره، تخيلوا لو قدرت الاقي زي الشخصيه دي في الدراما مره ثانية".

عبير صبري

من ناحية أخرى، يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "جميلة"، الذي عرض في موسم رمضان 2023.

مسلسل ليالي الحلمية

ومسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.