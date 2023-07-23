احذروا.. غدًا طقس شديد الحرارة والقاهرة 41

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

ويشهد طقس غدًا نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا الإثنين:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في مصر والعالم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالى، ويرجع السبب إلى موجات الحر الكبيرة والتي أثرت على مناطق كثيرة من العالم وغالبا ما تكون نتيجة تأثير القبب الحرارية.

والقبة الحرارية هي مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر على منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر، وينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب؛ وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلى إلى أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية وسمية بهذا الاسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الهروب منها.