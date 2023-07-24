طريقة عمل باستا بالبروكلي والثوم

تلجأ الأمهات إلى تحضير الأصناف السريعة والسهلة على وجبة العشاء لتقدم وجبة جديدة متنوعة لأفراد أسرتها بين حين لآخر.

وتحتل الباستا مكانة خاصة في البيوت المصرية عند الكبار والصغار وعند ربات المنزل لمذاقها الذكي وزهد ثمنها وسهولة تحضيرها.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير باستا بالبروكلي والثوم لتقدمي وجبة شهية لأفراد أسرتك هذا المساء.

المقادير

- الباستا : 100 غراماً

- عصير الليمون : نصف حبة

- البروكولي : 100 غراماً

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- صنوبر : 2 ملعقة كبيرة (محمص)

- الفلفل الاحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : 3 ملاعق كبيرة (مبشور)

طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي، اسلقي الباستا لحوالي 10 دقائق حتى تنضج، ثم صفيها من الماء واغسليها بالماء البارد لإزالة النشا منها.

في قدر من الماء على النار، ضعي البروكلي واتركيه يغلي لحوالي 5 دقائق.

ضعي البروكلي في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطيه حتى يصبح ناعم القوام.

في وعاء جانبي، اخلطي البروكلي مع الثوم المهروس، وعصير الليمون، والفلفل الحار، والصنوبر، والقليل من زيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود.

اخلطي الباستا مع جبن البارميزان المبشور، ثم أضيفي مزيج البروكلي وحركي قليلاً.

اسكبي الباستا بالبروكلي والثوم في طبق التقديم، وقدميها مزينة بزهرات من البروكلي المسلوق بحسب الرغبة