إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوى

تعرض 14 شخصا للإصابة فى انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 120 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات المرور بالجيزة اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالكيلو 120 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطاره وانقلاب السيارة

مما أسفر عن إصابة 14 شخصا وجرى نقلهم إلي مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وفى سياق اخر دفعت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بسيارتي إطفاء، اليوم الأثنين، للسيطرة على حريق بمنطقة الجوهرة.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في محل أحذية أسفل عمارة سكنية في منطقة الجوهرة، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال سيارتين إطفاء قبل انتقاله إلى باقي المنطقة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.