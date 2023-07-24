إسبانيا تدعم أوكرانيا بشحنة أسلحة جديدة.. تشمل دبابات ليوبارد

أرسلت "إسبانيا" شحنة جديدة من الأسلحة إلى "أوكرانيا"، إذ تتكون من أربع دبابات Leopard 2A4 وناقلات جُند مُدرعة كجزء من المساعدة العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن الشحنة الجديدة في بيان صحفي.

ومن المعروف أن السفينة الأوكرانية التي تحمل مساعدات عسكرية وإنسانية وصلت من ميناء سانتاندير.

وتشمل عملية التسليم عشر ناقلات جند مدرعة وعشر شاحنات وسيارات إسعاف وقذائف، حيث من المقرر تسليم الشحنة إلى أوكرانيا في أوائل أغسطس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اغتنامها سبع دبابات "ليوبارد" على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك.

تصدير المنتجات الزراعية:

من ناحية أخرى، أعلن السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيلي بودنار أن السلطات الأوكرانية تدرس مسارا جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا في البحر الأسود.

وقال بودنار للتلفزيون الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن "تركيا تحاول إيجاد حل وسط وتقليص المخاطر. ونحن قمنا بتأسيس صندوق الضمانات من جانبنا، وبإمكاننا إشراك الشركات التي تمنح سفنها لنقل الحبوب".

وتابع: "من وجهة نظرنا، يمكن تحقيق ذلك حتى من دون استخدام المسار المتفق عليه سابقا، ونقلها عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا".

وأضاف أن كييف تعتبر هذا الخيار "ممكنا"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "يجب أن يتحمل مسؤولياته" و"يمكن أوكرانيا من تحقيق هذا السيناريو، ومن جهة أخرى أن يضغط على روسيا.

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تعمل على إيجاد حل للقضية حاليا وتجري مشاورات على الساحة الدولية، حيث يعمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق "توافق دولي" بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب.