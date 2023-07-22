السويد تُقدم استراتيجية إعادة إعمار أوكرانيا بميزانية ضخمة

قدمت "الحكومة السويدية" استراتيجية لإعادة إعمار أوكرانيا للفترة 2023-2027 والتي من خلالها ستُوفر ما يصل إلى 6 مليارات كرونة سويدية "أكثر من 577 مليون دولار أمريكي" لكييف، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت.

أعلن ذلك يوهان فورسيل، وزير التعاون الدولي للتنمية والتجارة الخارجية في السويد، خلال اجتماع عبر شبكة الإنترنت مع يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأولى ووزيرة الاقتصاد في أوكرانيا.

أكبر استراتيجية مساعدات تنموية:

وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية هي أكبر استراتيجية مساعدات تنموية ثنائية الجانب التي تقدمها السويد، وأوكرانيا هي المستفيدة من هذه المساعدات.

وقالت يوليا سفيريدينكو: "نقدر بشدة التزام السويد بالاستثمار 6 مليارات كرونة سويدية في التنمية الاقتصادية في أوكرانيا وتقربنا من النصر، وهذه هي أول استراتيجية شاملة لدعم أوكرانيا لسنوات متعددة اعتمدتها شركاؤنا "، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال لإعادة بناء البنية التحتية والتنمية الخضراء وريادة الأعمال والتجارة والإعلام وإزالة الألغام، كما نرحب بحقيقة أن الحكومة السويدية ستشجع الشركات الكبيرة على الدخول والتطوير في أوكرانيا.

وبحسب سفيريدينكو، فإن القطاع الخاص هو اللاعب الأهم في إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدة أنه "من المهم بالنسبة لنا جذب الاستثمارات الأجنبية وإشراك الشركات الدولية في مشاريع الإعمار وتوسيع التعاون مع الشركات الأوكرانية".

من ناحية أخرى، اشتكى الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، من أن افتقار قوات كييف لمدفعية الناتو بعيدة المدى، إذ لم تتمكن بلاده بعد من الاتفاق مع حلفائها الغربيين على الحصول عليها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على قناته في "تلغرام": "بصراحة، لم نحل بعض القضايا المتعلقة بالأنواع الشحيحة والفظيعة من الأسلحة. ومع ذلك، سأولي اهتماما للأسلحة بعيدة المدى والمدفعية بعيدة المدى".

وأشار إلى أن مسألة إمدادات السلاح تعتمد على الولايات المتحدة، في وقت تفتقر فيه القوات الأوكرانية إلى الطائرات المقاتلة "من حيث النوع والكم".

تدريب الطيارين:

وأضاف زيلينسكي: "لقد حل العالم قضية مهام التدريب (تدريب الطيارين)، وسنشرع بها في أغسطس".

وبدأ الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب دونيتسك وأرتيومفسك ومحور زابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".