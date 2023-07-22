طريقة عمل كب كيك الكراميل

يحتل الكب كيك مكانة خاصة عند الكبار والصغار لمذاقه الطيب وسهولة أضافة له بعض المكونات الخاصة بالحلوى والتزين.

وتفضل الأمهات تحضير الكب كيك بمختلف الحشو سواء كان شوكولاته أو كراميل أو فراولة لأفراد أسرتها من أجل أسعادهم وتوفير ميزانتها بدل مش شرائه بمبالغ باهظة.

والأن وفري في ميزانتك وأبهري ضيوفك بتقديمك وصفة حلى شهية ومميزة على السفرة، جربي كب كيك الكراميل على طريقة أشهر الشيفات، وقدميه مزيناً بالكريمة المخفوقة.

المقادير

- مقادير الكراميل :

السكر البني : كوب

القشطة : نصف كوب

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

ملح : رشّة

خلاصة الفانيليا : ملعقة كبيرة

- طحين : 3 اكواب (منخول)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ثلثان الكوب (طرية)

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- البيض : 2 حبة

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

- حليب : كوب وربع

- كريمة الخفق : حسب الحاجة (مخفوقة)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر، والملح.

امزجي الزبدة والسكر في وعاء آخر وحركي جيداً، ثم أضيفي البيض وخلاصة الفانيليا مع الإستمرار في التحريك، ثم صُبي الحليب واخفقي المزيج جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.

ضعي خليط الدقيق فوق مزيج الزبدة والسكر وامزجي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

وزعي العجينة في قوالب الكب كيك بالتساوي.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي قوالب الكب كيك إلى الفرن واخبزيها لحوالي 15 دقيقة.

لتحضير الكراميل: ضعي القشطة، والزبدة، والسكر البني، والملح في قدر على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق حتى الحصول على مزيج كثيف القوام.

أضيفي الفانيليا وقلبي بسرعة ثم ارفعي القدر عن النار ويترك الصوص حتى يبرد.

ضعي الكراميل في الثلاجة حتى يبرد قليلاً، ثم زيني به الكب كيك مع الكريمة المخفوقة وقدميه.