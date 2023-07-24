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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عقبة وحيدة تقف أمام انتقال مبابي لـ الهلال السعودي

مبابي
مبابي

يواصل الهلال السعودي بحثه عن التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعدما اقترب الدولي الفرنسي من الرحيل عن صفوف الفريق العاصمي.

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وحصل الهلال على موافقة باريس سان جيرمان بالتواصل المباشر مع مبابي من أجل اقناعه بالانضمام للزعيم الاَسيوي.

وكشفت تقارير صحفية أن باريس وافق على انتقال مبابي للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأزمة الأخيرة للاعب مع إدارة ناصر الخليفي، والتي هاجمها من خلال تصريحات قوية خلال زيارته الإفريقية.

وأوضحت أن الفريق الباريسي أصبح منفتح على فكرة بيع مبابي أكثر من أي وقت مضى، بعدما كان البي أس جي متمسك به.

وأشارت إلى أن هناك عقبة وحيدة تقف أمام انتقال اللاعب للفريق السعودي، حيث أبدى اللاعب رغبة قوية في الانتقال لريال مدريد الإسباني، مما يجعل اقناعه بالانضمام للهلال أمر صعب للغاية.

في سياق متصل، ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن أن الهلال رصد 300 مليون يورو من أجل اقناع مبابي بالانتقال للفريق السعودي، مما يجعلها الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وكان مبابي قد رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى مطالبة الإدارة بتوضيح اللاعب لموقفه سواء بتجديد تعاقده والاستمرار مع النادي أو الرحيل.

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