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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صبري فواز: "العلمين" تحولت من وادي الموت إلى واحة جمال

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إنّ أكثر شخصية يتأثر بوجهة نظرها هو الشاعر فؤاد حداد، موضحًا: "أنا من مريديه، فقد قال على نفسه مليون سنة ويفضل كلامي جميل".

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وتحدث صبري فواز، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن محافظة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة، قائلا: "هتفضل طول عمرها الحتة الجوانية زي ما بنقول عليها، والنور اللي حصل في العلمين شيء في منتهى الجمال".

وتابع الفنان، أن الدولة المصرية انتصرت للحياة على حساب الموت عندما عمرت مدينة العلمين، فقد كانت عبارة عن مزرعة موت، ومكان ضخم به 21 مليون لغم، وكان ذلك بسبب القوى العالمية، لكن تحولا وادي الموت إلى واحة جمال وفن ونشاط ومحبة وبحر وانطلاق، فإن هذا الأمر يعبر عن انتصار الحياة. 

 

وواصل: "أحب الحياة، جئنا إلى الحياة كي نعيشها كاملة بكل ما فيها، فرح وحزن، كل ظرف نمر به يجب أن نعيشه بالشكل الأمثل، لأننا إذا عشنا الأحداث السعيدة فقط، فإن نصف الحياة تكون فاتتنا، وبالتالي كل ظرف نمر به يجب أن نعيشه، الحياة جمالها يكمن في أن نعيش كل لحظاتها حتى المؤلمة منها".

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