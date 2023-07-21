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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة وضربها بسبب ملابسها (فيديو)

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة وابنته سارة

نفى  الفنان أحمد سلامة،  ضرب ابنته سارة بسبب ملابسها، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا هي من تقف وراء هذه الشائعات وهي التي تروج لها.

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سارة سلامة تبرز سحر ملامحها بمكياج صاخب

و أكد أحمد سلامة خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، مساء اليوم  إنه قريب جدا من ابنته الفنانة سارة سلامة وإنه لا يوجد خلاف معها بشأن ملابسها.

وأضاف: "لما أختلف مع بنتي، مين هيقف جنبها؟ بالعكس هي قريبة مني جدا وكل بتعملها بتسألني فيها حتى أي عمل فني بيتعرض عليها بتسألني الأول.

بقالي سنين مشتركتش في عمل فني

وتابع أحمد سلامة : "بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي ولكنه تأجل"، مشيرا إلى أنه يعول ٩ أبناء منهم ٧ بنات وولدين، مردفا:  أك"اد أكون نمرة واحد في المسرح.. محدش مختلف على إن أحمد سلامة ممثل كويس.

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